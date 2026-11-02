Halloween en Río Gallegos: disfraces y festejos

Una cobertura sobre el impacto de la jornada de Halloween mostró la gran participación de chicos y adultos que se acercaron disfrazados a la sede de La Opinión Austral a buscar caramelos y compartieron festejos en las calles. En la transmisión se destacó el crecimiento de la festividad en la ciudad: “hace ya por lo menos unos 7, 8, 10 años atrás eran poquitos los que salían y poco como con vergüenza porque no es algo que se estile acá demasiado”, señalaron, agregando que “de un año a otro es como que estalló” y que “gente que realmente le pone entusiasmo a sus outfits” invirtió tiempo y preparación para la ocasión. Entre la variedad de vestimentas expuestas en la localidad y la región, se hizo especial mención al disfraz de un nene lookeado como boleta de gas, sobre el cual remarcaron que “esto sí que da terror” debido a los montos de “200 lucas, 300 lucas en la Patagonia”. El reporte combinó el registro del entusiasmo familiar dentro de las instalaciones del medio con el recorrido de lo acontecido en la vía pública durante la jornada.