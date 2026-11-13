“Hasta siempre, mi querida Argentina”: León XIV se despidió del país ante un Milei emocionado

El papa León XIV puso fin a su histórica visita de cuatro días a la Argentina con una última jornada que incluyó una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y una misa multitudinaria en la Basílica de Luján.

La última ceremonia tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde Javier Milei, acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, despidió al Santo Padre. Un coro de niños lo recibió con Alma Misionera y, antes de abordar el avión, el Presidente lo saludó visiblemente emocionado. Ya en lo alto de la escalerilla, León XIV se dio vuelta para saludar a los presentes y se llevó una mano al corazón.

A las 14 partió rumbo a Perú, donde vivió más de dos décadas y continuará su gira sudamericana con actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.