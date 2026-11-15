¡Hasta siempre, papa! El paso de León XIV en Argentina

Después de 39 años, un papa regresó a la Argentina. Durante su histórica visita, León XIV reunió a millones de fieles y dejó un mensaje centrado en la dignidad humana, la realidad social y la esperanza.

En el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei y representantes de los tres poderes del Estado, recordó el legado de Francisco y reclamó inversión en educación, universidades e investigación. También habló sobre el empleo, la discapacidad, la corrupción, el crimen organizado y el cuidado de los recursos naturales.

En la Universidad Católica Argentina, puso el foco en el mundo del trabajo y advirtió sobre las consecuencias sociales del desempleo. Además, visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, donde destacó la dignidad, la integración y el valor de cada persona.

La visita incluyó multitudinarias celebraciones: más de dos millones de personas en el Monumento de los Españoles, unas 800.000 en Córdoba y 1.200.000 jóvenes en el encuentro de Palermo.

La despedida fue en la Basílica de Luján, ante unos 3,65 millones de fieles. Con una casulla celeste y blanca, el pontífice agradeció el cariño recibido y cerró su mensaje con una frase que marcó su paso por el país: “Argentina, levántate y camina”.

El Grupo La Opinión Austral realizó una cobertura especial con las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose.