Héctor “La araña” Almonacid perdió en su debut en el One Championship

El peleador de Río Gallegos tuvo este viernes su estreno en una de las organizaciones más importantes del mundo de las artes marciales mixtas. Se enfrentó al brasileño Pedro “Guerreiro” Dantas en el histórico Lumpinee Stadium de Bangkok, Tailandia.

A sus 24 años, Almonacid llegó a esta cita con un récord profesional de 11 victorias y una derrota, y siete de sus triunfos habían sido por sumisión.

Representante de La Paradoja Team, “La Araña” había anticipado que buscaría imponer presión desde el primer segundo, llevar la pelea al piso con su wrestling y encontrar una oportunidad de sumisión.

Dantas, de 23 años, llegaba con seis victorias y una derrota, cuatro triunfos por KO o TKO y dos por sumisión.

Pese al resultado, Almonacid concretó un paso importante en su carrera al presentarse en ONE Championship y competir en el histórico estadio de Bangkok.