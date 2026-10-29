Hermanitos José y Leo: sobrevuelo en el río y este jueves se suma un helipcóptero

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El operativo para encontrar a José y Leo en Palermo Aike continúa sin resultados positivos. Los equipos de rescate concentran las tareas subacuáticas en un sector de aproximadamente 100 metros del río, donde las fuertes corrientes y la visibilidad nula dificultan el trabajo de los buzos.

Este jueves, desde las 6:30, se sumará un helicóptero para ampliar el rastrillaje. También se incorporaron más efectivos, buzos, una cámara subacuática y una ecosonda para orientar la búsqueda.

El despliegue se realiza a unos 30 kilómetros de Río Gallegos, con la participación de la Policía de Santa Cruz, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y equipos provinciales.

La búsqueda de los hermanos continuará desde las primeras horas del jueves.