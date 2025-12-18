Hispano Americano celebró 100 años de historia y emociones compartidas

⛹️‍♂️ Con el gimnasio “Tito” Wilson colmado, el Club @hispanoamericanooficial celebró su 100° Aniversario en un emotivo acto junto a la familia celeste. Un recorrido fotográfico por la historia del club, el ingreso de egresados de las distintas disciplinas ⚽🏀🏊‍♂️, las banderas de ceremonia y la interpretación del Himno Nacional Argentino marcaron una noche cargada de recuerdos y orgullo.

👏 Durante la jornada hubo reconocimientos a expresidentes, socios y trabajadores de la institución . La presidenta del club, Claudia Dambrosio, destacó el esfuerzo realizado en un año complejo y subrayó que todo se hizo “con mucho amor”, remarcando la importancia de seguir cuidando a Hispano y celebrando el camino recorrido junto a generaciones de socios y deportistas 💫💙.

#hispano #hispanoamericano #100años #deporte #riogallegos #laopinionaustral