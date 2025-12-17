Hispano Americano, cumple 100 años de historia y pasión

Hispano Americano cumple 100 años y celebra un siglo de esfuerzo colectivo, identidad y compromiso con el deporte y la ciudad . Nacido en 1925 a partir de aquellos jóvenes entusiastas que jugaban al fútbol en el patio del Colegio Salesiano ⚽👟, el club fue creciendo con el mismo espíritu que marcó a las primeras instituciones locales: compañerismo, trabajo y amor por la camiseta celeste 💙🤍.

Desde sus primeros pasos heredando el campo de juego del Olimpia, pasando por la construcción de su sede social, el gimnasio “Tito Wilson” 🏀, el natatorio 🏊‍♂️ y cada espacio que hoy forma parte de su infraestructura, Hispano supo transformarse con el empuje de sus socios y dirigentes 💪🏽. Cada logro fue fruto de la perseverancia y de una visión clara de crecimiento sostenido 📈.

A cien años de su fundación, Hispano Americano sigue siendo mucho más que un club: es historia viva, presente activo y futuro en construcción ⏳✨. Un legado que honra a quienes lo soñaron y un compromiso permanente con las nuevas generaciones que seguirán escribiendo las páginas celestes 💙🔥