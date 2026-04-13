La comisión directiva del Hispano Americano decidió rendirle un homenaje en la previa del partido que la primera división disputó en su cancha contra Ferrocarril YCF.
Hubo unas sentidas palabras y un minuto de silencio en su memoria. Estuvo presente su familia, amigos y compañeros.
Algunos jugadores de Hispano no pudieron evitar las lágrimas y el técnico Palermo reconoció que no pudieron estar conectados al cien por ciento en el partido.
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