Hispano Americano homenajeó a Iván Carrizo en la previa de su cruce con Ferro

La comisión directiva del Hispano Americano decidió rendirle un homenaje en la previa del partido que la primera división disputó en su cancha contra Ferrocarril YCF.

Hubo unas sentidas palabras y un minuto de silencio en su memoria. Estuvo presente su familia, amigos y compañeros.

Algunos jugadores de Hispano no pudieron evitar las lágrimas y el técnico Palermo reconoció que no pudieron estar conectados al cien por ciento en el partido.