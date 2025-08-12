El Celeste venció al Santo por 83-69 y se quedó con el título en disputa. Una gran noche de básquet en el “Tito” Wilson de Río Gallegos.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
No te pierdas las últimas noticias
Seguinos en las redes sociales
El Celeste venció al Santo por 83-69 y se quedó con el título en disputa. Una gran noche de básquet en el “Tito” Wilson de Río Gallegos.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Más noticias
Por {{author}}
Dejanos tu comentario