Hispano Americano ya tiene el fixture para la Liga Argentina

El equipo santacruceño anhela con el ascenso y volver a jugar la Liga Nacional de Básquet (LNB), la elite, adonde supo llegar y representar a la provincia ante los mejores equipos del país.

En este contexto, en una conversación con Jorge Castro, el presidente de Hispano Americano abordó la situación económica que el club enfrenta, así como la situación a nivel nacional. Es relevante destacar que la provincia es uno de los principales patrocinadores del Hispano. Además, el presidente mencionó que “existe una conversación pendiente con el gobernador electo, Claudio Vidal”.

El presidente también hizo hincapié en la dificultad que implica para el club viajar a Buenos Aires, ya que, si bien es conocido que a la gente de Buenos Aires le resulta costoso venir a Río Gallegos, “para nosotros representa un sacrificio 16 veces mayor”, aseguro.

La liga dio a conocer cómo se desarrollará esta temporada y en ese marco, Hispano tendrá esta agenda, iniciando como visitante:

Lunes 23/10: Atlético Pilar vs. Hispano Americano.

Miércoles 25/10: Lanús vs. Hispano Americano.

Viernes 27/10: Racing de Avellaneda vs. Hispano Americano.

Domingo 29/10: Gimnasia de La Plata vs. Hispano Americano.

Sábado 04/11: Hispano Americano vs. Pergamino Básquet.

Miércoles 08/11: Hispano Americano vs. Racing de Chivilcoy.

Martes 14/11: Hispano Americano vs. Provincial de Rosario.

Jueves 16/11: Hispano Americano vs. La Unión de Colón.

Lunes 20/11: Hispano Americano vs. Ciclista Juninense.

