Historia en la piel: Nicolás Boccalón repasó las camisetas oficiales de Argentina en los mundiales

En camino a la próxima cita mundialista, Nicolás Boccalón repasó los modelos oficiales que usó la Selección Argentina en los mundiales.

El viaje empezó en 1930 con una camiseta de la tienda Gath & Chaves que venía con cuello en V y cordones para cerrarla en el pecho.

Un dato curioso ocurrió en 1958, año en el que la Selección tuvo que utilizar una camiseta suplente de color amarillo.

El año 1974 marcó un hito para la indumentaria nacional con el estreno de Adidas como sponsor oficial del equipo.

El diseño sumó cambios históricos, como el celeste más claro de México 86, el escudo bordado en la tela en Italia 90 o la aparición de las dos estrellas por primera vez en Alemania 2006.

El repaso llegó hasta los años más recientes, recordando la primera camiseta suplente negra en Rusia 2018 y el Sol de Mayo dorado en el cuello de la indumentaria de Qatar 2022.

Este bloque se vivió en Fuera del Aire, un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.