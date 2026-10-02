Histórica jornada religiosa en Las Heras: el obispo Medina administró la confirmación a 90 personas

El obispo diocesano Ignacio Medina administró el sacramento de la confirmación a 90 jóvenes y adultos en la parroquia San José de la localidad de Las Heras, en una cobertura realizada por el corresponsal Jorge Bilbao.

En declaraciones vertidas durante el encuentro, el monseñor Medina expresó que “es una gran alegría porque en este caso son preadolescentes, adolescentes y adultos, todas las etapas de la vida están siendo acompañadas desde la parroquia San José” y agregó que “tenemos que darle gracias a Dios por estas 90 personas que van a recibir el sacramento de la confirmación, donde reciben el Espíritu Santo que los va a llenar con sus siete dones”.

Asimismo, el obispo destacó la labor realizada en la localidad al señalar que “el resultado del trabajo pastoral de una comunidad es el trabajo pastoral de los catequistas” e indicó que estuvo en contacto con ellos y “están muy contentos”. Por último, recordó conceptos religiosos al manifestar que “el Papa Benedicto decía que no tenemos que adoctrinar, sino que el Evangelio tiene que llegar por la imitación” y concluyó que “esa es la alegría de los catequistas de la comunidad”.