Historíco avistamiento en Jaén: linde ibérico “blanco” sorprende al mundo

📸 El fotógrafo aficionado Ángel Hidalgo captó en Jaén al primer lince ibérico leucístico registrado en la historia. Esta variación genética, distinta del albinismo, provoca una pigmentación reducida que da al animal su inusual coloración blanca.

🌿 El hallazgo se da en un contexto esperanzador: la población de linces ibéricos en la Península aumentó un 18,8% en un año, con más de 2400 ejemplares, gracias a los programas de conservación impulsados por el MITECO y 21 entidades.

💬 “No me lo creía. Pensé que era un efecto de la cámara”, confesó Hidalgo, quien dedicó semanas a rastrear al animal hasta poder fotografiarlo. Por seguridad, la ubicación exacta no fue revelada para evitar la caza furtiva.

#linceiberico #biodiversidad #jaen #laopinionaustral