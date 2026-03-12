Histórico: realizan el primer highline en el Macizo del Fitz Roy

🧗‍♂️ Un grupo internacional de deportistas logró una hazaña sin precedentes en la Patagonia argentina: realizaron el primer highline en la Aguja de la S, una imponente torre de granito de 2.335 metros ubicada en el macizo del #FitzRoy, cerca de #ElChaltén . La línea fue instalada por el alemán Lukas Irmler, la alemana Antonia Rüede-Passul y el argentino Leonardo Ferrari, junto a Miquel Ángel Sixto y Mariona Amengual. 🌎

El highline es una modalidad extrema del slackline que consiste en caminar sobre una cinta tensada a gran altura entre montañas o acantilados. El slackliner alemán Lukas Irmler, compartió el video de la hazaña en sus redes sociales y celebró el logro del equipo: “¡El PRIMER Highline en el Fitz! Qué suerte tuvimos con el clima. Con un gran equipo logramos en un solo día un highline en la Aguja de la S con la vista más increíble del Cerro Torre. Gracias montañas, gracias equipo, gracias El Chaltén”. 🙌🏔️

Tras concretar el desafío, el argentino Leonardo Ferrari también expresó su emoción: “Abriendo el portal de los sueños en el monte más bello que conozco. Tres años soñando este proyecto… el Highline de la S, primera línea en estas montañas, primera de muchas”. La hazaña marca un hito para este deporte en la Patagonia y abre la puerta a nuevos proyectos en uno de los paisajes más imponentes del mundo.