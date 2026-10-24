Horacio Huecke intervino para separar una pelea entre adolescentes en Plaza San Martín

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Momento de tensión en pleno centro de Río Gallegos. Dos adolescentes comenzaron a golpearse de puño en la Plaza San Martín ante la mirada de testigos que filmaban lo que ocurría sin intervenir.

Al advertir la situación mientras caminaba junto a sus hijas hacia la Escuela N° 1, el comerciante y referente solidario Horacio Huecke intervino de inmediato para frenar el enfrentamiento y evitar consecuencias mayores. El análisis del hecho y la reflexión sobre la violencia juvenil en La Mañana de LU12 por LU12 AM680 de Río Gallegos.