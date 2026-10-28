Horas cruciales en Palermo Aike: se intensifica la búsqueda de dos niños

Las fuerzas de seguridad y el Gobierno de Santa Cruz continúan con los trabajos de rastreo para dar con el paradero de dos niños desaparecidos en la zona de toma de Palermo Aike. Durante la cobertura del operativo, el jefe de Gabinete provincial, Pedro Luxen, detalló las acciones que se llevan adelante junto a los equipos especializados y precisó: “están todas las fuerzas en conjunto trabajando, sí que es muy importante”, al tiempo que aclaró la razón por la cual las tareas de buceo no se realizan durante la noche: “los técnicos y los buzos están trabajando, es importante dejar que los profesionales puedan hacer su trabajo en todas las áreas demarcadas”. Respecto del despliegue de personal, Luxen indicó que “entre las tres fuerzas más de 100 personas” forman parte de las labores y anticipó que “se van a incorporar seis buzos más a trabajar”, procedentes de localidades como El Calafate, El Chaltén y Gobernador Gregores, sumando recursos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional. El funcionario provincial destacó además la existencia de puntos clave identificados en el terreno al señalar que “hubo un reconocimiento por los chicos que estuvieron también con los dos nenes, fueron identificados el lugar por los canes”, por lo que confirmó que “se achicó un poco el área de búsqueda” a partir de haber fijado “el punto cero del comienzo del trabajo de los buzos”. Sobre la asistencia a los familiares, Luxen aseguró que “están todos los profesionales, tenemos médico de prefectura, médico de gendarmería” y que “está la gente de abordaje territorial en el lugar”, comprometiendo “todo el esfuerzo necesario y todo el recurso de la provincia de Santa Cruz en estos días para poder encontrar a los chicos”. Por su parte, Iván Alejandro Alberoni, referente del Club Talleres —institución a la que asistían los niños—, manifestó el acompañamiento de la comunidad deportiva expresando: “nosotros como club siempre una familia, los chicos igual, los profes, tenemos todos los chicos del club mal, están todos heridos”, y añadió que están “tratando que encuentren las soluciones ya”, solicitando además la colaboración del público con alimentos para los allegados y rescatistas que permanecen en el lugar.