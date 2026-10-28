Horas decisivas en Palermo Aike: suman buzos tácticos y delimitan zona de pozones

Desde el lugar de los hechos en Palermo Aike, el equipo de La Mañana de LU12 y La Opinión Austral brindó una actualización detallada sobre el operativo de búsqueda de los dos niños desaparecidos desde el domingo en las aguas del río. El cronista Matías Fenelli reportó que en las primeras horas de la jornada “llegaron buzos de la provincia de Santa Cruz, todos ellos de diferentes localidades, Pico Truncado, Gregores, El Calafate, El Chaltén, entre otros, que se han sumado a la búsqueda a los trabajos, un total de seis buzos tácticos que ya están trabajando”. Sobre las condiciones extremas de la tarea bajo el agua, precisó que “los buzos trabajan con el tacto porque tienen que bajar tanto que ya no se ve; estamos hablando de una distancia de 7 u 8 metros de profundidad y obviamente que para ellos la visión es nula; trabajan con equipos de sonda, con cámaras subacuáticas, pero más que nada es el tema del tacto”. La delimitación del área de rastreo se circunscribió a un punto específico tras el testimonio brindado por uno de los adolescentes que los acompañaba: “pasando el acueducto, el río hace como una U, y en esa vuelta en esa U es donde está la zona de pozones que este chico marcó, de diferentes profundidades, se habla de pozones de 7 metros, de 4 metros, de 5 metros, que pueden ser muy importantes y determinantes en las próximas horas”. En el lugar participan más de 100 efectivos con la asistencia de “policía caminera con caballos bien cerquita de la orilla y del otro lado donde está la U se ve la parte de los buzos, se ve Prefectura Naval, todos en diferentes grupos de aproximadamente 500 metros cada uno”. Fenelli aclaró además la negativa a la intervención directa de vecinos en el agua, fundamentando que “por cuestiones pura y exclusivamente de seguridad lo adecuado es que lo haga gente capacitada” debido a “la fuerte correntada” y la abundancia de vegetación en el fondo. Respecto al estado de la familia, que permanece alojada en un tráiler de Vialidad Provincial, se informó que “un profesional del Hospital Regional tuvo que asistir al padre por una descompensación”, mientras se mantiene un estricto hermetismo en la zona.