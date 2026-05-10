HORROR EN RÍO GALLEGOS: HALLARON UN CUERPO EN LA COSTANERA

El cuerpo encontrado este domingo en los departamentos abandonados de la Costanera pertenecería a Aníbal Cepeda, el vecino de 71 años que era buscado desde el 20 de abril.

El hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado sobre las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, donde trabajaron efectivos de Gendarmería, Policía y peritos.

Según pudo saber La Opinión Austral, los investigadores llegaron al lugar tras datos aportados por Marcelo Curtti, detenido durante la madrugada de este domingo.

Resta la confirmación oficial de identidad mediante la autopsia y las pericias forenses.

#laopinionaustral #riogallegos #anibalcepeda #santacruz