Horror por el santacruceño acusado de matar a 16 gatitos en Buenos Aires

Un hombre identificado como Adriel Santiago Caminos Ortega, oriundo de Puerto San Julián y de profesión chef, se encuentra acusado de torturar y matar a un mínimo de 16 gatos en la Ciudad de Buenos Aires. El implicado contactaba a grupos de rescate en redes sociales simulando ser adoptante legítimo, pero los felinos aparecían muertos a las pocas horas bajo la excusa del síndrome del gatito desvanecido.

A la investigación se sumaron testimonios vinculados a una parroquia que señalan que el acusado solía repartir croquetas de carne excesivamente condimentadas, un detalle que ahora también forma parte de la causa. El abogado querellante, Alexis Barroco, lanzó una fuerte advertencia desde la perspectiva criminológica sobre la fina barrera que existe para que estos perfiles escalen la violencia hacia los humanos.

El caso impulsó una movilización social en el Obelisco para exigir la reforma de la ley de maltrato animal vigente en Argentina, la cual data de 1954 y estipula penas de tan solo 15 días a un año de prisión. Este hecho reactivó el debate parlamentario por el proyecto de la Ley Conan para endurecer las penas y reconocer a los animales como seres sintientes, iniciativa que cuenta con el respaldo explícito del presidente de la Nación, Javier Milei.