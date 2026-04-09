Hugo Eurnekian, CEO de CGC, aseguró que hay interés internacional por Palermo Aike

El CEO de CGC valoró el programa provincial “Más producción y trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño”, presentado por el gobernador Claudio Vidal, al considerarlo “un espaldarazo enorme” para la industria.

Luego, en conferencia de prensa, remarcó que la medida permitirá seguir apostando, creciendo e incrementando la producción de petróleo y gas, en un contexto desafiante pero con señales positivas a nivel nacional e internacional. Además, destacó el trabajo conjunto entre empresas, sindicatos y gobiernos, así como mejoras en productividad y condiciones como la baja de retenciones. 🤝📈

Sobre el desarrollo de Palermo Aike, Eurnekian señaló que se trata de una oportunidad estratégica a largo plazo, aunque aún en una etapa exploratoria con fuerte componente científico. Explicó que los avances logrados junto a YPF aportan conocimiento clave, pero advirtió que el proceso requiere grandes inversiones, tiempo y aprendizaje continuo.

⛏️ “Es un camino de muchos años y de riesgo, pero con indicios alentadores”, sostuvo, subrayando la importancia de atraer más inversiones para potenciar el desarrollo del no convencional en la provincia.

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