Hugo Eurnekian: “CGC apuesta a largo plazo por el norte de Santa Cruz”

El presidente y CEO de CGC, Hugo Eurnekian, habló en exclusiva con La Opinión Austral sobre la incorporación del primer equipo perforador propio de la compañía. La inversión, de varios millones de dólares, busca ganar eficiencia, integrar procesos y reforzar la seguridad en las operaciones, con un equipo de alta tecnología y capacidad para alcanzar los 3.000 metros de profundidad.

El equipo comenzará a trabajar en Tres Picos, Cañadón León, dentro de un programa que contempla 31 nuevas perforaciones: 9 durante 2026 y 22 en 2027. Eurnekian destacó además el contexto construido junto a la Provincia, sindicatos, trabajadores y empresas de servicios, y ratificó la mirada de largo plazo de CGC sobre el potencial del Golfo San Jorge. “Sostener esa actividad de manera permanente a largo plazo aquí” es parte de la apuesta de la compañía por el norte de Santa Cruz.