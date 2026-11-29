Hugo Garay: “La estancia Alquinta va a ser fundamental para formar a los jóvenes”

El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, destacó el potencial de la estancia Alquinta y la responsabilidad del organismo en la elaboración de un proyecto para aprovechar sus 52.000 hectáreas.

El funcionario explicó que trabajarán de manera articulada con el administrador de la Justicia para transformar el establecimiento en un espacio de desarrollo agropecuario y fortalecer la matriz productiva de Santa Cruz.

Además, anticipó la posibilidad de firmar convenios con universidades y remarcó la importancia de generar oportunidades para que los jóvenes se formen y desarrollen amor por la tierra.

“A raíz de la corrupción nosotros eso lo tenemos que volcar y convertirlo”, sostuvo Garay, al plantear la necesidad de orientar esa infraestructura hacia la producción y la formación.