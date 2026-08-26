Hugo Giménez Agüero: 82 años desde su natalicio

Hugo Giménez Agüero nació en Balcarce, provincia de Buenos Aires, el 25 de agosto de 1944, pero su alma, su obra y su destino quedaron marcados a fuego por Río Gallegos, la ciudad que lo adoptó y lo convirtió en la voz definitiva del canto patagónico.

Llegó a la capital de Santa Cruz en 1965 para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio.

En ese rincón del sur, descubrió un paisaje indómito, un viento indomable y una riqueza cultural subterránea que lo fascinaron de inmediato.