Humo y quemas en el vaciadero de Río Gallegos: el reclamo de los vecinos ante la falta de control

El móvil de exteriores a cargo del periodista Matías Fenelli acudió a la zona del vaciadero municipal de la ciudad de Río Gallegos para constatar la situación tras las recurrentes quejas de los vecinos por la presencia de una importante columna de humo. Desde la Dirección de Ambiente del predio informaron que el fuego se encontraba “todo controlado” mediante el trabajo de operarios municipales, precisando que “lo que ocurrió es algo que es habitual aquí” debido a personas que ingresan al sector a quemar residuos. En ese contexto, se detalló que resta “colocar material inerte para terminar de sofocar las llamas”, descartándose la intervención de los bomberos al haberse contenido el foco ígneo de manera interna. Durante la transmisión, se analizó que la práctica responde a la recolección informal de materiales como cobre o plomo por parte de personas que entran a “recolectar todo tipo de residuos que después puedan utilizarse para la venta y poder recaudar algo de dinero”, lo que al entrar en combustión genera complicaciones insostenibles debido a la gran masa de basura acumulada. Asimismo, los periodistas señalaron que la dirección del viento desplazó el denso humo y el mal olor hacia la zona urbana, afectando directamente a los barrios cercanos. Por último, se enfatizó la necesidad de implementar medidas de fondo en materia ambiental y de vigilancia, advirtiendo sobre otros focos de contaminación en la ciudad como los olores emanados en la zona de los frigoríficos cercana a la costanera.