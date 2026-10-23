Iñaki Gutiérrez habló sobre el congreso libertario en Santa Cruz y el futuro de las provincias

Iñaki Gutiérrez dialogó con LU12 AM680 en la antesala del congreso de la juventud de La Libertad Avanza en Santa Cruz, al que definió como «el puntapié inicial para todo lo que va a ser el año que viene, para todo lo que va a ser las elecciones provinciales y nacionales». Durante la entrevista, el referente nacional destacó el protagonismo de los jóvenes dentro del espacio político y afirmó que «son la militancia del partido» y quienes llevan adelante los armados provinciales, señalando además que «somos el partido político con más espacio que le abre la vida a los jóvenes verdaderamente». En relación al contexto económico y social, Gutiérrez reconoció el esfuerzo de la ciudadanía y pidió a los jóvenes santacruceños que «por favor, no se vayan» de la provincia, asegurando que «falta muy poquito para que le lleguen los resultados de esta nueva Argentina». Asimismo, rechazó las críticas sobre un supuesto corrimiento del Gobierno nacional hacia las provincias al sostener que «es el gobierno que más le ha devuelto al interior» y defendió las medidas de ordenamiento fiscal, las concesiones viales y la nueva política de privatizaciones y manejo de empresas estatales aplicada por la gestión de Javier Milei.