Ignacio Medina: “La barca en la que navegamos es la misma para todos”

En el marco del Tedeum por el 25 de Mayo realizado en la Catedral “Nuestra Señora de Luján” de Río Gallegos, el obispo Ignacio Medina dejó una homilía marcada por la preocupación social y económica que atraviesa el país. Frente a autoridades provinciales, municipales y vecinos, llamó a mantener viva la esperanza y recordó que “la salida de esta tormenta no va a venir de la mano del egoísmo ni de la agresión que nos divide”. 🙏

Durante su mensaje, Medina habló del esfuerzo diario de las familias argentinas, de los jubilados y de los jóvenes que viven con incertidumbre. Además, pidió construir consensos desde la solidaridad y el trabajo conjunto: “Si se hunde un sector, nos hundimos todos”, afirmó. El obispo destacó también la fuerza del pueblo argentino en la solidaridad, el trabajo y la fe, y convocó a “seguir caminando y remando juntos”.

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