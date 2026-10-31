Impactó de lleno contra una camioneta tras perder el control y milagrosamente no fue fatal

Un violento siniestro vial registrado a media mañana en la Autovía 17 de Octubre, en su intersección con la avenida Ricardo Balbín y a la altura de un conocido comercio de materiales de construcción, dejó como saldo a un motociclista trasladado de urgencia al nosocomio local. El hecho ocurrió cuando, “por razones que se intentan establecer mediante las pericias de rigor, el conductor de una motocicleta perdió de manera intempestiva el control de su maniobra mientras transitaba por el sector, desvió su trayectoria e impactó fuertemente contra el sector posterior de una camioneta Ford EcoSport que circulaba en el mismo sentido y era guiada por una persona de mayor edad”. A raíz de la colisión, se provocó “la caída del motociclista hacia la cinta asfáltica generando la inmediata preocupación de los automovilistas que transitaban por la zona”, por lo que personal de la Comisaría Sexta de la Policía de Santa Cruz acudió al lugar para preservar la escena. Al constatar que el conductor del rodado de menor porte “presentaba una evidente herida cortante y diversas muestras de dolor”, los efectivos solicitaron la intervención de la red sanitaria provincial, procediendo a su traslado al Hospital Regional para realizarle estudios de radiología y tomografía computada a fin de evaluar la gravedad exacta de sus lesiones.