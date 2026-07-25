Impactante choque entre camiones en la Ruta 3

Dos camiones protagonizaron un violento choque durante la medianoche sobre la Ruta Nacional 3, a unos 50 kilómetros del paraje Lemarchand. Tras el impacto, ambos vehículos se incendiaron y las imágenes son impactantes.

A pesar de la magnitud del siniestro, los dos conductores sobrevivieron y sufrieron lesiones, aunque se encuentran fuera de peligro. En el lugar trabajaron policías, bomberos y personal sanitario.

Como consecuencia del accidente, las autoridades dispusieron el corte total de la Ruta Nacional 3 hacia el sur de Piedra Buena y desde Güer Aike hacia el norte.