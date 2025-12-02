El cielo de Mansfield, Texas, se transformó en un escenario monumental con 5.000 drones que formaron imágenes del nacimiento de Jesús, la Virgen María y San José, en uno de los shows más grandes realizados en Estados Unidos.
El video, captado por Preston Ward, se volvió viral y él mismo celebró el evento con un mensaje que acompañó las imágenes: “Anoche recreamos el verdadero significado de la Navidad”.
La coreografía aérea incluyó la estrella de Belén y la silueta completa del pesebre, combinando tecnología, arte y tradición cristiana en un espectáculo que los asistentes describieron como “impactante” y “emocional”.
