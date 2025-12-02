Impresionante espectáculo aéreo en Texas: 5.000 drones recrearon el nacimiento de Jesús

El cielo de Mansfield, Texas, se transformó en un escenario monumental con 5.000 drones que formaron imágenes del nacimiento de Jesús, la Virgen María y San José, en uno de los shows más grandes realizados en Estados Unidos.

El video, captado por Preston Ward, se volvió viral y él mismo celebró el evento con un mensaje que acompañó las imágenes: “Anoche recreamos el verdadero significado de la Navidad”.

La coreografía aérea incluyó la estrella de Belén y la silueta completa del pesebre, combinando tecnología, arte y tradición cristiana en un espectáculo que los asistentes describieron como “impactante” y “emocional”.