Impresionante rescate en la ruta 39: quedaron atrapadas por la acumulación de nieve

En La Mañana de LU12 se informó sobre el operativo de auxilio desplegado en la ruta provincial 39 Este, al norte de la provincia de Santa Cruz, donde una joven de 25 años y su hija de 2 años permanecieron varadas durante varias horas tras quedar encajadas por la acumulación de nieve.

El incidente ocurrió cuando la conductora, que viajaba desde Perito Moreno hacia Pico Truncado, se desorientó debido a las condiciones climáticas del camino y derivó su marcha en dirección a Bajo Caracoles, impactando contra un bardón de nieve acumulada a 5 kilómetros del ingreso a la ruta 39.

Alertados por transeúntes que circulaban por la zona, efectivos de la División Unidad Operativa Caminera Tehuelches acudieron al lugar y hallaron el rodado atascado. Durante la transmisión se remarcó la importancia de que las ocupantes hayan permanecido en el interior del habitáculo para resguardarse de las bajas temperaturas hasta la llegada de la asistencia policial.

Ambas fueron puestas a resguardo sin presentar lesiones ni golpes.