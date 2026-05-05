Incendio en el barrio APAP: el dolor de perder todo y más

Un devastador incendio ocurrido el sábado por la noche arrasó por completo una vivienda en el barrio APAP, dejando a Magui sin hogar ni pertenencias. Afortunadamente, no se encontraba en la casa al momento del siniestro, lo que evitó una tragedia mayor. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron totales: ropa, muebles y electrodomésticos quedaron reducidos a cenizas. La familia ahora enfrenta un duro proceso de recuperación, mientras Magui se encuentra contenida por sus seres queridos.

La situación se vuelve aún más dolorosa por la pérdida de sus dos perritos salchicha, a quienes amaba profundamente.

En medio de este difícil momento, familiares y vecinos impulsan una campaña solidaria que ya comenzó a recibir ayuda. Se necesitan especialmente elementos de cocina y ropa de cama. Quienes quieran ayudar pueden llevar sus donaciones a Rebel Gimnasio, ubicado en Av. Kirchner 1996.

También se habilitó el alias MAGUIMAG para quienes deseen colaborar económicamente. “Es granito a granito”, expresaron, confiando en la solidaridad para empezar de nuevo.