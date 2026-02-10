Incendio en el Senado: hay 6 intoxicados por el fuego en despacho de una senadora de Chubut

Un incendio se desató este martes al mediodía en el cuarto piso del Senado de la Nación y provocó daños totales en la oficina de la senadora chubutense @andreacristina.chubut (PRO).

El fuego, que habría comenzado por un desperfecto en una pava eléctrica, dejó como saldo seis empleados de maestranza intoxicados por inhalación de monóxido de carbono. Dos de ellos debieron ser trasladados al Hospital Ramos Mejía.

La rápida intervención de Bomberos y del SAME evitó que las llamas se propagaran a otros despachos del Palacio Legislativo.

Pese al siniestro y al fuerte operativo en la zona, la actividad parlamentaria continuó con normalidad en la previa del debate por la reforma laboral.