Incendios en Chubut: ofrecen $50 millones por información de los responsables

El gobernador Ignacio Torres anunció una recompensa de $50 millones para quienes aporten información que permita identificar a los responsables del incendio forestal intencional en Puerto Patriada.

El fuego ya arrasó más de 2.000 hectáreas en la Comarca Andina y obligó a evacuar a miles de vecinos y turistas de localidades como El Hoyo y Epuyén.

Torres aseguró que el Estado avanzará “hasta las últimas consecuencias”, remarcó que no se puede permitir que “ganen los violentos” y reclamó penas más severas para este tipo de delitos.

Además, confirmó asistencia económica a las familias que perdieron sus viviendas y ratificó que la investigación se realiza de manera conjunta entre la Policía del Chubut, la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad.