Incidentes en el Concejo Deliberante: cuatro personas entraron a golpear a un empleado

Un hecho de violencia se registró en las instalaciones del Concejo Deliberante tras el ingreso de cuatro personas ajenas a la institución que agredieron físicamente a un empleado del cuerpo legislativo. De acuerdo con lo informado durante la emisión, el episodio ocurrió el día viernes y estuvo motivado por un conflicto de índole personal: “Cuatro hombres habían entrado a arreglar una cuenta personal, parece ser, con este hombre que también trabaja ahí y lo quisieron solucionar de esa manera muy violenta”.

Ante el revuelo generado y las versiones preliminares que circulaban en redes sociales, las autoridades del recinto desmintieron cualquier trasfondo partidario. La presidenta del cuerpo, Daniela D’Amico, aclaró públicamente el alcance del hecho para desvincularlo de la actividad legislativa: “Salió a aclarar que estos cuatro hombres no tenían nada que ver con la institución y que no pertenecían al bloque de la Unión Cívica Radical antes de que relacionaran con algo más político”.

Asimismo, se confirmó que personal que se encontraba en el lugar intervino para separar a los agresores y retirarlos del edificio. Desde el Concejo Deliberante anticiparon que evaluarán las medidas correspondientes y las actuaciones administrativas respecto a los cargos y al personal involucrado en el hecho.