Incidentes en la previa del Foro Austral: arrojaron huevos contra referentes de LLA

Manifestantes arrojaron huevos a legisladores y funcionarios que participan del Foro Austral de La Libertad Avanza. La reunión fue convocada para respaldar la candidatura del diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán. En la transmisión en vivo de La Opinión Austral y Radio LU12 AM 680 de Río Gallegos se registraron las imágenes de los incidentes, entre ellos la agresión contra el fotógrafo y camarógrafo de La Opinión Austral, Leandro Franco.