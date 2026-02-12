Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la Reforma Laboral: más de 30 detenidos

Mientras el Senado debatía la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, se registraron violentos enfrentamientos en las inmediaciones del Congreso entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Según el reporte oficial, los disturbios comenzaron cerca de las 15.30, cuando un grupo arrojó piedras, palos y bombas molotov contra el vallado policial. Las fuerzas respondieron con hidrantes y gases. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que hubo efectivos heridos y advirtió que los responsables serán identificados y puestos a disposición de la Justicia.

👥 La movilización había sido convocada por la CGT y contó con la participación de movimientos sociales, jubilados y organizaciones sindicales como CTA, ATE, UOM, Camioneros, Sanidad y agrupaciones de izquierda. Con el correr de la tarde se registraron destrozos en la vía pública y detenciones: hasta el momento se contabilizan 32 personas aprehendidas, 17 por la Policía Federal y 15 por la Policía de la Ciudad. La protesta se desarrolló en paralelo al tratamiento legislativo del proyecto.

