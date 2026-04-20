Hay gestos que no tienen precio, pero sí mucho valor. En el barrio APAP de Río Gallegos, la rutina se interrumpió por una razón noble: los 99 años de Don José Molina.
La Banda de Música Policial “14 de Noviembre” se hizo presente frente a su domicilio para regalarle un repertorio que conmovió a todos los presentes. Don José, visiblemente emocionado, agradeció el gesto que lo tomó por sorpresa y nos dejó una lección de humildad y alegría.
Es fundamental honrar a nuestros adultos mayores y celebrar su paso por la comunidad. ¡Felicidades, Don José, por casi un siglo de vida!
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