¡Increíble sorpresa! Banda Policial toca para abuelo de 99 años en Río Gallegos

Hay gestos que no tienen precio, pero sí mucho valor. En el barrio APAP de Río Gallegos, la rutina se interrumpió por una razón noble: los 99 años de Don José Molina.

La Banda de Música Policial “14 de Noviembre” se hizo presente frente a su domicilio para regalarle un repertorio que conmovió a todos los presentes. Don José, visiblemente emocionado, agradeció el gesto que lo tomó por sorpresa y nos dejó una lección de humildad y alegría.

Es fundamental honrar a nuestros adultos mayores y celebrar su paso por la comunidad. ¡Felicidades, Don José, por casi un siglo de vida!