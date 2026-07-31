Inquilinos Santa Cruz rechazó la desregulación inmobiliaria impulsada por el Gobierno Nacional

El referente de Inquilinos Santa Cruz, Matías Solano, analizó el proyecto de desregulación inmobiliaria impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa podría profundizar la crisis habitacional y perjudicar a quienes alquilan.

Durante la entrevista sostuvo que la eliminación de regulaciones favorece a los sectores con mayor poder económico y expresó su preocupación por la falta de controles sobre la actividad inmobiliaria. “Siempre que se desregula algo, los que salen beneficiados son los más poderosos”, afirmó.

Solano explicó que, si bien en Santa Cruz la matrícula inmobiliaria ya se encuentra desregulada, la iniciativa nacional podría incrementar los riesgos para los inquilinos. “Es importante que haya un control de quienes ejercen este trabajo”, señaló, y advirtió que una menor regulación podría facilitar las estafas.

Además, describió la situación del mercado de alquileres en Río Gallegos y aseguró que muchas familias no logran sostener los contratos por los aumentos periódicos. “La gente no está pudiendo llegar a cumplir un año de alquiler”, indicó.

El representante de Inquilinos Santa Cruz también cuestionó la derogación de la Ley de Alquileres y aseguró que, tras esa medida, “estamos peor”. Según explicó, el alquiler representa cada vez un porcentaje mayor de los ingresos familiares, mientras los aumentos cada tres o cuatro meses obligan a muchas personas a endeudarse o mudarse con frecuencia.