Insólito: robaron objetos firmados por Messi en Francia

Una camiseta del Barcelona y una cinta de capitán autografiadas por Lionel Messi fueron robadas de un museo de fútbol en París durante los saqueos registrados en medio de las protestas en Francia.

El hecho quedó registrado en videos que circularon en redes sociales. En las imágenes se observa a un grupo de encapuchados llevándose un cuadro con la camiseta del conjunto catalán y otra pieza que perteneció al astro rosarino.

Los objetos quedaron en manos de integrantes de los denominados Black Blocs, grupos que participaron de los disturbios durante una movilización contra el Gobierno francés.

La protesta comenzó de manera pacífica, motivada por el aumento del costo de vida y el deterioro del sistema educativo, pero terminó con destrozos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los incidentes se extendieron hasta la noche del sábado y continuaron durante la madrugada del domingo.