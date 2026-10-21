Integrantes de una banda de Santa Cruz intentaron fugarse de la Policía a los tiros en Caleta Olivia

Fuga de película en Santa Cruz: banda huyó a los tiros y la Policía la atrapó con un disparo en la cubierta de la camioneta

Una escena digna de una película de acción tuvo lugar a horas tempranas de este miércoles 21 de octubre en Caleta Olivia. Dos hombres a los que le iban a allanar la vivienda terminaron dándose a la fuga, en el camino se tirotearon con efectivos de la Policía de Santa Cruz, fueron acorralados en una calle sin salida y finalizaron detenidos.

La situación tuvo lugar cerca de las 8:00 horas de la mañana, inició en el barrio y culminó en el 150 Viviendas.

Video: Infocaleta