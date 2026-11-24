Intento de femicidio de Yanet Costilla: pidieron 13 años de prisión para Luciano Iván Giménez

La fiscal Verónica Zuvic solicitó una condena de 13 años de prisión de cumplimiento efectivo para Luciano Iván Giménez, acusado por el intento de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con dos hechos de amenazas y dos de daño.

Durante su alegato, la fiscal describió un contexto de violencia y control sobre la víctima, que incluía la vigilancia de sus redes sociales, seguidores y contactos, además de situaciones de manipulación, aislamiento y amenazas de muerte.

Zuvic también mencionó un antecedente de junio de 2023, cuando Giménez habría agredido a otra pareja en un episodio que, según señaló, también estuvo relacionado con el teléfono celular.

La representante del Ministerio Público sostuvo que los hechos evidenciaron una escalada de violencia y destacó la gravedad de la agresión propiciada por Giménez.

Como atenuante, la fiscalía consideró la edad del acusado al momento del hecho y pidió que la pena incluya cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas.