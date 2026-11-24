La fiscal Verónica Zuvic solicitó una condena de 13 años de prisión de cumplimiento efectivo para Luciano Iván Giménez, acusado por el intento de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con dos hechos de amenazas y dos de daño.
Durante su alegato, la fiscal describió un contexto de violencia y control sobre la víctima, que incluía la vigilancia de sus redes sociales, seguidores y contactos, además de situaciones de manipulación, aislamiento y amenazas de muerte.
Zuvic también mencionó un antecedente de junio de 2023, cuando Giménez habría agredido a otra pareja en un episodio que, según señaló, también estuvo relacionado con el teléfono celular.
La representante del Ministerio Público sostuvo que los hechos evidenciaron una escalada de violencia y destacó la gravedad de la agresión propiciada por Giménez.
Como atenuante, la fiscalía consideró la edad del acusado al momento del hecho y pidió que la pena incluya cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas.
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