Intercargo: advierten por el cierre de las escalas de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia

El sindicato UPSA advirtió sobre el posible cierre de las escalas de Intercargo en los aeropuertos de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, una medida que, según explicó Marcelo Cauzzo, subsecretario de UPSA, se concretaría dentro de un plazo de 90 días.

“Nos dijeron que las dos escalas van camino al cierre, que se cierran dentro de los 90 días”, señaló Cauzzo durante una entrevista con Radio LU12.

El representante gremial cuestionó la decisión en función de la actividad que mantienen ambos aeropuertos. En Río Gallegos, explicó, Intercargo atiende vuelos de LADE, LATAM con destino a Malvinas, vuelos sanitarios, vuelos de la provincia y de la Fuerza Aérea con destino a la base Marambio. En Comodoro Rivadavia, mencionó operaciones de JetSmart, American Jet, LADE y vuelos privados.

Actualmente, Intercargo cuenta con ocho trabajadores en Río Gallegos y diez en Comodoro Rivadavia. Cauzzo sostuvo que “no es entendible lo que está pasando, porque hay vuelos, hay movimiento”.

El dirigente también cuestionó el proceso vinculado a una eventual privatización de la empresa y señaló que no se conoce cómo se estableció el valor de 45 millones de dólares mencionado para Intercargo. “El año pasado dejó una ganancia de 20 millones de dólares”, afirmó.

Además, explicó que Intercargo no solo se ocupa de la carga y descarga de equipaje y mercadería, sino también del movimiento de aeronaves dentro del aeropuerto, el suministro de unidades de potencia y grupos eléctricos y otros servicios en plataforma.

Cauzzo indicó que los gremios están trabajando para intentar frenar los cierres y que actualmente mantienen comunicación únicamente con las autoridades de la empresa: “No nos recibe ni el secretario de Transporte ni el secretario de Trabajo”.

También señaló que en Calafate se está retirando equipamiento destinado a operar aeronaves de fuselaje ancho, lo que consideró otro indicio de un achicamiento de esa escala.

La entrevista fue realizada por Radio LU12 AM680 de Río Gallegos.