Inversión edilicia, calzado y convivencia escolar: los ejes que afronta la educación en Santa Cruz

La presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, Iris Rasgido, brindó precisiones durante su visita a la localidad de Las Heras sobre el inicio de la distribución de calzado escolar en el marco del programa EduActiva, iniciativa articulada con el Ministerio de Desarrollo e impulsada con aportes de la empresa petrolera CGC. La funcionaria destacó que las entregas continuarán en Pico Truncado y Caleta Olivia, combinando este plan con obras de infraestructura edilicia y la formación docente continua en la provincia.

En relación con los recientes episodios de violencia y amenazas registrados en el Colegio Secundario N° 25 de Río Gallegos, Rasgido confirmó la aplicación de la guía de abordaje de situaciones complejas aprobada en 2025. Explicó las medidas institucionales dispuestas para garantizar la continuidad pedagógica de los involucrados, el resguardo de la comunidad escolar y las acciones de prevención del acoso escolar (bullying) desarrolladas junto a los equipos directivos.