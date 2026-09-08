Iris Rasgido destacó la inversión en educación

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido , destacó en Las Heras el inicio de la entrega de miles de pares de zapatillas a estudiantes de escuelas públicas de Santa Cruz, en el marco del programa EduActiva. La funcionaria resaltó que la iniciativa busca promover el deporte, la actividad física, la recreación y el juego, y confirmó que la distribución continuará en distintas localidades de la provincia. 👟

“Cuando se define a la educación como prioridad, es inversión”, sostuvo Rasgido, al remarcar que la transformación educativa también contempla políticas públicas, infraestructura y formación docente. La presidenta del CPE señaló además que 24.000 familias se inscribieron al programa y valoró la articulación entre el Estado, el sector privado, clubes y cooperadoras escolares para acompañar a las comunidades educativas.