ITEA celebró 16 años y destacó el trabajo en equipo

🎂 Con el acompañamiento de la comunidad y la música de la Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur”, el Instituto para Trastornos del Espectro Autista celebró su 16° aniversario en su sede, donde compartieron el tradicional feliz cumpleaños y una torta.

🏫 “ITEA es un proyecto de Fundación TEA Santa Cruz que el 19 de abril cumplió 16 años desde su aprobación y reconocimiento por parte del Consejo Provincial de Educación”, recordó Silvina Lamas, presidenta de la fundación.

👨‍👩‍👧‍👦 Actualmente trabajan con 80 familias, abordando de manera integral no solo al alumno, sino también a su entorno. “La familia es el núcleo más importante con el que convive el alumno y por eso hay que trabajar de manera articulada”, explicó.

👩‍🍳 En la segunda sede, los estudiantes más grandes podrán desarrollar actividades prelaborales, incorporando habilidades de cocina, sociales y de autonomía en un espacio especialmente diagramado.

🤝 “No podríamos subsistir ni hacerlo crecer sin el apoyo de la comunidad y el Estado”, valoró Lamas, quien destacó además la participación de instituciones, familias, docentes y autoridades.

💬 “Se sostiene en equipo con el aporte de todos. Invitamos a la comunidad a interiorizarse, colaborar y seguir hablando de autismo, que es fundamental para construir una sociedad más inclusiva”, concluyó.

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