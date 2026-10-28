Iván Alberoni pidió colaboración para la familia de los hermanitos desaparecidos en Palermo Aike

Iván Alejandro Alberoni, tesorero del Club Talleres al que asistían los hermanitos, se reunió con Pedro Luxen para dialogar sobre el operativo de búsqueda en Palermo Aike. Destacó el vínculo de los niños con la institución y el dolor que atraviesan sus compañeros y profesores. “Como club siempre fuimos una familia”, expresó.

Además, pidió la colaboración de la comunidad para acompañar a los familiares, que permanecen en la zona mientras continúan las tareas de búsqueda. Desde el club buscan organizar la ayuda con alimentos y aportes económicos para cubrir gastos de combustible y otras necesidades.

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