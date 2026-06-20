Izamiento dominical, una tradición en la capital santacruceña

El 20 de junio se celebra en Argentina el Día de la Bandera y es feriado nacional inamovible. La fecha conmemora el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, creador de la enseña patria, quien falleció ese mismo día en 1820.

En Río Gallegos, la bandera argentina se iza hace casi ocho décadas cada domingo en el mástil ubicado en la intersección de la avenida Kirchner y San Martín, sin importar las condiciones climáticas. Conocé cómo nació esta tradición.