Jaime Álvarez: “El personal santacruceño es de primer nivel”

El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, destacó la puesta en marcha del nuevo equipo de perforación adquirido por CGC para avanzar con nuevas perforaciones en el yacimiento Tres Picos.

Según explicó, se trata de una maquinaria moderna, segura y adecuada para el flanco norte, capaz de realizar pozos verticales de entre 2.600 y 2.800 metros de profundidad.

Álvarez remarcó que la incorporación de tecnología y nuevas perforaciones será clave para sostener la producción en yacimientos maduros y mejorar su eficiencia. También puso en valor el trabajo de los trabajadores santacruceños, a quienes calificó como “de primer nivel”, y señaló la importancia de avanzar con herramientas como la recuperación secundaria y terciaria para extender la vida útil de los yacimientos.

“Este equipo va a reducir costos, va a aumentar la eficiencia”, sostuvo.