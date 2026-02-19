Jairo Guzmán cuestionó a los gremios estatales por los cortes de rutas en el paro general

🗣️ El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán (La Libertad Avanza), criticó los cortes de ruta realizados por gremios estatales en el marco del paro general contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

🛣️ Las protestas incluyeron bloqueos sobre la Ruta Nacional 3 en Chimen Aike, el acceso al Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández de Río Gallegos y la entrada a Caleta Olivia, generando largas filas de vehículos particulares y camiones.

📹 En un video difundido públicamente, Guzmán sostuvo que “la ley de modernización laboral es imprescindible para que se desarrolle nuestra economía provincial” y afirmó que la iniciativa no perjudica a los empleados públicos, sino que apunta a dinamizar el empleo privado registrado.

📢 “Les pido por favor que no le mientan a la gente”, expresó el legislador, al cuestionar el rol de los sindicatos y señalar que deberían priorizar la defensa salarial de los trabajadores estatales.

✊ Desde los gremios —entre ellos ATE, la CTA Autónoma y organizaciones del Frente Sindical Santacruceño— señalaron que los cortes buscaron visibilizar el rechazo a la reforma laboral, ratificar la adhesión al paro general y reclamar un aumento salarial urgente ante la pérdida del poder adquisitivo.

🔎 En ese contexto, el diputado insistió en la necesidad de “pensar una provincia diferente” y planteó un cambio estructural orientado al crecimiento económico.

#parogeneral #reformalaboral #santacruz #riogallegos #caletaolivia #laopinionaustral