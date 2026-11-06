Jairo Guzmán destacó la reactivación de las represas y cruzó a Claudio Vidal

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, se refirió al acuerdo firmado entre la UOCRA y la UTE para retomar la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz.

“Creemos que dentro de muy poco tiempo, calculo que en los primeros días del mes de enero, seguramente se empezará a reactivar la obra”, indicó. Sin embargo, aclaró que aún deben completarse algunos trámites administrativos por parte del sindicato y del Ministerio de Economía de la Nación.

Por otra parte, cuestionó la posibilidad de alcanzar acuerdos con la actual gestión provincial y planteó diferencias de fondo en materia económica y política. En ese sentido, calificó la situación como “una utilización política del gobierno provincial”.